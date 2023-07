Cagliari, latitante catturato in un hotel di lusso a Madrid

Rintracciato grazie alle indagini della Polizia di Stato. Aveva preso parte a una rapina con sparatoria nel 2021 nel quartiere di Mulinu Becciu

Di: Redazione Sardegna Live

Era ricercato in tutta l’Europa con mandato di arresto per rapina aggravata, detenzione di stupefacenti e porto illegale di armi. Dopo una rapina finita a colpi di pistola, si è rifugiato in un lussuoso albergo a Madrid dove ha anche ricevuto la sua fidanzata, ma ieri la polizia nazionale spagnola, grazie alle indagini della Polizia di Stato di Cagliari, ha arrestato un 30enne cittadino americano, da molto tempo residente a Cagliari.

L’uomo era irreperibile dal maggio del 202, quando aveva preso parte a una rapina nel quartiere di Mulinu Becciu in cui una persona era stata ferita a colpi di pistola e gli erano stati sottratti circa 3 chili di cocaina e 30mila euro in contanti.

Le indagini per catturare il 30enne sono state condotte dalla squadra mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Fabrizio Mustaro, e si sono intensificate nel maggio scorso con l'operazione "Primavera Fredda" che aveva portato all'arresto di 27 persone tra Cagliari, Nuoro e Sassari, che facevano parte di due associazioni a delinquere specializzate nel traffico di droga.

Proprio durante quelle indagini era stata fatta luce sulla rapina avvenuta il 24 maggio del 2021 a Cagliari, in via Barracca Manna, durante la quale un uomo, finito poi in carcere, era stato ferito gravemente da un colpo di pistola e altri tre erano scappati con la droga e il denaro. Uno dei fuggitivi sarebbe proprio il trentenne arrestato ieri in Spagna.