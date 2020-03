Salumi, prosciutti e generi alimentari dentro il furgoncino, scoperta la banda specializzata nei furti dei market: 4 persone in manette

Brillante operazione dei militari della Compagnia di Dolianova, agli ordini del tenente Gianni Russo, in collaborazione con i colleghi di Serrenti e Sanluri

Di: Alessandro Congia

Padre e figlio, (68 anni il primo e 34 il secondo), oltre ad un 36enne e un uomo di 37 anni: tutti e quattro, di Dolianova, (2 di loro pregiudicati), finiti in manette grazie alla brillante operazione congiunta dei Carabinieri (hanno operato i militari della Compagnia di Dolianova, coordinati dal Tenente Gianni Russo, insieme ai militari della stazione, col maresciallo Antonio Arrigucci e i colleghi della stazione di Serrenti e dell’Aliquota Radiomobile di Sanluri).

Questa volta è andata male, anzi malissimo, alla banda della spaccata di turno: nella nottata appena trascorsa, infatti, i pregiudicati Giuseppe Marras, (classe 1952), Daniele Marras (classe 1986), Michael Valdes, (classe 1983) e Salvatore Fadda (classe 1984), sono stati arrestati per furto aggravato.

Da qualche tempo le pattuglie del 112 hanno triplicato le ronde anticrimine anche in vitrtù delle disposizioni del Decreto sul Coronavirus, proprio anche grazie alle attività ispettive notturne e serali i Carabinieri sono riusciti a bloccare in flagranza il quartetto, dopo un poderoso furto in un market di Serrenti, con le casse praticamente svaligiate e un enorme quantità di merce sottratta. I ladri infatti poco prima erano riusciti a forzare la serrande del market e ad accedervi facendo razzia di tutto ciò che potevano.

Intorno a mezzanotte il blitz: i militari a bordo della Gazzella in transito in via Gramsci a Serrenti, dove è situato il punto vendita alimentari Sidis, hanno visto un Fiat Doblò con a bordo il conducente che alla vista dei militari messo in moto ed è scappato inseguito dai Carabinieri che intanto avevano già dato l’allarme ai colleghi.

Al processo per direttissima è stato convalidato l’arresto per i 4 imputati che per ora sono finiti ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato, ma dovranno anche rispondere all’Autorità Giudiziaria di aver violato le direttive dl Decreto in materia di Coronavirus.