Nuovo record in Sardegna: in Ogliastra toccati i 48 gradi

Il picco più alto nell’Isola è di Jerzu. Oltre 35 gradi a Fonni

Di: Redazione Sardegna Live

La canicola non molla la presa in Sardegna, soprattutto in Ogliastra, l'area nella quale si registrano le temperature più alte.

Secondo i dati ufficiali pubblicati dall'Arpas Sardegna il picco più alto per l'Isola è di Jerzu con 48 gradi, seguono Siniscola, nel Nuorese, con 47,3, e altre due località ogliastrine, Tortolì con 46.8° e Bari Sardo con 46.6°.

Il dato di Jerzu eguaglia il record delle temperature più alte mai registrate in Sardegna tra il 1965 (Macomer) e il 2009 (Perfugas e Santa Maria Coghinas).

La maggior parte delle stazioni meteo dell'Arpas ha registrato temperature oltre i 40 gradi: emblematico il caso di Fonni, il paese montano più in alto dell'Isola - a mille metri -, dove è stato registrato il valore di 35,2°. Anche a Cagliari la canicola si è fatta sentire e la colonnina di mercurio ha segnato, nella frazione di Pirri, i 41.2 gradi.