Coronavirus. Pugno duro del Comune contro gli assembramenti

Motzo: “In caso di mancato rispetto delle norme segnalerò tutto alle autorità di pubblica sicurezza”

Di: Antonio Caria

Le norme sono chiare: uno dei fattori per evitare il contagio da Coronavirus è quello di evitare gli assembramenti. Ma, sembra, che la regola non sia stata bene recepita.

Ad alzare il tiro contro i raggruppamenti è la Sindaca di Bolotana, Annalisa Motzo che, con un avviso urgente dovuto a varie segnalazioni, ha deciso, in caso di mancato rispetto della normativa, di “Segnalare alle autorità di pubblica sicurezza chiunque contravvenga alle disposizioni”.

Le segnalazioni riguardano, spiega la prima cittadina nell’avviso, “La presenza in alcuni siti del nostro comune di persone, anche minorenni, che si riuniscono in assembramenti, e che in maniera del tutto sconsiderata continuano a comportarsi come se non vi fossero di fatto limitazioni alla libera circolazione”.