Sassari. Grosso ramo cade su un’auto parcheggiata

Intervento dei Vigili del fuoco in via dei Mille

Di: Redazione Sardegna Live

Questa sera, intorno alle 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Mille, angolo con via Principessa Maria, a Sassari, per la rottura di un grosso ramo che nella caduta ha leggermente danneggiato un’auto parcheggiata. La squadra ha rimosso il grosso arbusto e messo in sicurezza l’area. Sul posto Polizia Locale. Fortunatamente non si registrano feriti.