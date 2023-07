Ittiri. Sbanda con l’auto e finisce contro quelle in sosta

Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri, Polizia locale e Barracelli

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio, intorno alle 17:15, I Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenuti ad Ittiri per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'auto è andata a sbattere contro altri mezzi in sosta sul lato opposto della carreggiata. Illesi i due occupanti. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area. Sul posto Polizia Locale e Barracelli di Ittiri, oltre ai carabinieri.