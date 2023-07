Investimento di 5 milioni per un nuovo spartitraffico fra Sestu e Monastir

Più sicuro e resistente: ecco che tratto hanno interessato gli interventi

Di: Redazione Sardegna Live

Diceci km di nuove barriere spartitraffico centrali tra Sestu e Monastir. Gli interventi dell'Anas hanno interessato il tratto della strada statale 131 "Carlo Felice" tra il km 13,800 e il km 23.

I lavori riguardano, nel dettaglio, la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominato Ndba (National Dynamic Barrier Anas).

Alta un metro e venti, la barriera è capace di contenere urti con uno spostamento molto ridotto, anche nel caso di due mezzi pesanti, e persino nel caso in cui avvenissero due urti in rapida successione.

In totale l'investimento è di cinque milioni di euro, e rientra in un più ampio piano per l'ammodernamento della ss 131.