Coronavirus, sos dal rifugio “La Casa di Bingo”, l’appello dei volontari: “Aiutateci”

C’è urgente bisogno di cibo per le povere bestiole, tra cani e gatti accuditi ogni giorno dai volontari dal cuore d’oro

Di: Alessandro Congia

“La Casa di Bingo è in difficoltà. Non possiamo fare i banchetti al market né recuperare cibo dai nostri sostenitori per le restrizioni negli spostamenti. Abbiamo bisogno di cibo per cani e gatti e prodotti per la pulizia. Se potete fateci una donazione al c/c Intesa San Paolo IT13A 03069 04856 100000001121 - Intestato a LA CASA DI BINGO ONLUS. Pay pal: blurussia@hotmail.com Grazie. Non lasciateci soli in questo momento tanto difficile”.

L'accorato appello di Elisabetta Podda e degli altri volontari corre sui social, in un momento davvero emergenziale che tocca anche le piccole associazioni: sul sito http://www.lacasadibingo.info/ è possibile reperire anche tutte le info necessarie, come i numeri di telefono e le foto dei trovatelli.

Il rifugio

Questo sito nasce nel ricordo struggente di un giovane cane, Bingo, un cane che ha sperato tanto in un'adozione, un cane che avrebbe reso felice qualsiasi famiglia, un cane affettuoso ed intelligente, un cane a cui il destino non ha dato un'opportunita'. Per questo, nel suo dolce ricordo nasce una piccola Associazione di Volontari, La Casa di Bingo, pochi volontari che accudiscono sul territorio tantissimi randagi e che offrono stalli temporanei nelle loro case ed in luoghi di fortuna in attesa di un'adozione.

Sul sito http://lacasadibingo.info/ dove troverete le foto di quasi tutti i cani, nel sito troverete i contatti telefonici delle volontarie che si occupano delle adozioni .