Coronavirus, troppe persone dentro il Parco di Molentargius. Claudio Papoff: “Adeguatevi, oppure chiudiamo e denunciamo”

L’ultimatum del direttore della bellissima oasi naturalistica tra Quartu e Cagliari

Di: Alessandro Congia

Troppi assembramenti, troppe persone che passeggiano all’interno dell’enorme compendio del Parco di Molentargius: ora c’è l’ultimatum della direzione che, giustamente, è costretta a prendere importanti e fondamentali accorgimenti immediati in linea con le direttive del Decreto sul Covid-19.

Ed è proprio il Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline ad invitare, attraverso i social, ad un atteggiamento responsabile, pena la chiusura del sito e le denunce in Procura.

Così il direttore, Claudio Papoff: “Nuove restrizioni al Parco, ricordiamo - è scritto sul post - che l'accesso al Parco è riservato ai soli residenti e ai proprietari di animali che devono assicurare il loro benessere. Inoltre il Parco può essere frequentato solo da coloro che vivendo nelle vicinanze si recano a piedi e non in auto esclusivamente per portare i loro cani al guinzaglio o per attività motorie, sempre da soli. Invitiamo coloro che abitano distanti dal Parco a non frequentarlo fino al termine del periodo di queste necessarie e inderogabili restrizioni. Purtroppo ancora oggi registriamo dei travisamenti a questi obblighi. Dovessero proseguire tali criticità ci troveremo nell'obbligo di vietare la sua frequenza e agire nei confronti dei trasgressori con le sanzioni e le denunce all'autorità giudiziaria”. (foto, una bellissima panoramica tratta dal web - S&H Magazine)