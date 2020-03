Coronavirus. Altri 60 esami sono stati effettuati su personale medico e paramedico

4 positivi

Di: Redazione Sardegna Live

Altri 60 esami sono stati effettuati su personale medico e paramedico: 4 a Cagliari sono risultati positivi. Il bilancio ad oggi è di 84 infetti: 25 nella Città metropolitana di Cagliari, 3 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano, 19 a Nuoro e 35 a Sassari.

In totale sono 695 i tamponi effettuati in Sardegna. Quasi 600 hanno dato esito negativo, 21 quelli ancora in corso di accertamento.

Intanto, gli ospedali sono blindati: si entra soltanto se strettamente necessario.

Si ricorda, inoltre, che restano sempre valide le disposizioni più volte fatte da Ministero della Salute e Regione Sardegna: i pazienti che hanno eventuali dubbi sui sintomi non devono recarsi assolutamente nelle strutture sanitarie, negli ospedali o nei Pronto Soccorso, ma devono contattare il proprio medico.

È importante ricordare, inoltre, che nella sala d'aspetto del pronto soccorso è vietata l'attesa degli accompagnatori. Questi potranno lasciare un recapito telefonico all'infermiere del triage per essere avvertiti al momento delle dimissioni del loro congiunto.