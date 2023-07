Colori, allegria e culture, al via la 3^ edizione di “Ballus: Ussana incontra il mondo”

Di: Alessandra Leo

Un incontro tra culture differenti in un tripudio di musica, canti, balli e tradizioni, tra cui quella sarda.

Ussana si tingerà di mille colori i prossimi 28 e 29 luglio in occasione della 3^ edizione di “Ballus", quest'anno con lo slogan: "Ussana incontra il mondo".

Quattro gruppi internazionali si esibiranno incontrando la Sardegna in una manifestazione attesissima dalla comunità e dai tantissimi visitatori che nelle edizioni precedenti hanno affollato il paese del Sud Sardegna.

“L’incontro tra diverse culture e il tramandare alle nuove generazioni le tradizioni tipiche della Sardegna sono i grandi obiettivi che si pone l’evento – dice ai microfoni di Sardegna Live Antonello Boi, presidente della Pro loco di Ussana, promotrice della manifestazione, con il patrocinio del Comune - Quest’anno ospiteremo Stati Uniti, Irlanda, Nuova Zelanda e Malesia, per la prima volta in Sardegna. Siamo molto emozionati e speriamo che le persone si divertano e che rimanga loro un bellissimo ricordo. Ussana non rimarrà indietro in merito ad accoglienza e ospitalità”.

La manifestazione sarà presentata da Giuliano Marongiu.

IL PROGRAMMA. Il 28 luglio alle ore 9:00 arriveranno i tanto attesi gruppi internazionali a Ussana, dove sfileranno da Piazza Pertini, in via Roma, fino al Comune presso l’aula consiliare, dove si scambieranno dei doni con il sindaco e il presidente della Pro loco. Al termine si svolgeranno le esibizioni dei gruppi.

Alle ore 21:00 il pubblico verrà allietato dai canti, dalle danze e dagli affascinanti suoni tipici presso il Campo sportivo. La magica serata verrà presentata da Giuliano Marongiu.

Il 29 luglio, alle 21:30 preparatevi a danzare con “Ballus de Praza” in compagnia di Bruno e Asael Camedda e di Max Soddu.