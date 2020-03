Coronavirus, Forestali in azione in tutta l’Isola: 500 i controlli, 15 le sanzioni inflitte a chi non rispetta il Decreto

Ci sono ancora i cosiddetti “furbetti” che non rispettano la quarantena

Di: Alessandro Congia

Sono 1300 gli agenti forestali della Regione che sorvegliano giorno e notte le campagne e le località costiere, per vigilare sul rispetto delle ordinanze del Presidente della Regione e in particolare sull'obbligo di quarantena per i non residenti che si sono riversati nelle case al mare.

“L'intera macchina regionale è sul campo in uno sforzo senza precedenti - dice il Presidente, Christian Solinas - per limitare la diffusione del virus e tutelare la salute dei Sardi. Non molleremo neanche un istante e saremo inflessibili”.

Quasi 500 controlli solo oggi, dice l'assessore all'ambiente Gianni Lampis, e 15 sanzioni erogate per coloro che non hanno rispettato le regole. Chi non rispetta le ordinanze del Presidente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, che prevede anche l'arresto.