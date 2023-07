Alghero. L'Anfiteatro di Maria Pia rialza il sipario: sabato c'è Biagio Antonacci

Sarà poi la volta di Gianni Morandi, il 30 luglio

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

È finita l'attesa. Dopo la straordinaria estate 2022, l'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero rialza il sipario per una nuova entusiasmante stagione di spettacoli. L'arena di Maria Pia, sabato 22 luglio 2023, riapre le danze con uno degli artisti italiani più amati e popolari di sempre: Biagio Antonacci. È uno degli interpreti più apprezzati e dinamici della musica italiana ad inaugurare i grandi eventi estivi della Riviera del Corallo.“Se io, se lei”, “Iris”, “Quanto tempo e ancora”, “Non vivo più senza te”, “Sognami” sono canzoni che hanno segnato un’epoca, che hanno anticipato, scavalcato e animato il millennio, che risuonano nella quotidianità perché le cantano tutti e tutti le conoscono, che raccontano storie di donne e uomini prima adolescenti e poi cresciuti nel segno della musica di Biagio Antonacci. Il concerto, organizzato da Insula Events, avrà inizio alle ore 21 con apertura cancelli dalle 19. Sarà poi la volta di Gianni Morandi (30 luglio), Angelo Pintus (3 agosto), Zarro Night (5 Agosto), Verdena e Zen Circus (4 agosto), Mannarino (11 agosto), Teenage Dream (12 agosto), Mr Rain (17 agosto), Dardust + Daddy G Massive Attack (19 agosto), Enrico Brignano (20 Agosto), Voglio Tornare Negli Anni 90 (22 agosto).

Per Alghero però sarà una settimana davvero lunga. Il weekend che arriva vede diversi appuntamenti tra musica, comedy e tradizione. A partire dall'anteprima dell'Ittiri Folk Festival in programma oggi, giovedì 20 luglio dalle ore 21.30, sullo splendido palco incastonato tra le mura del Quarter. Sempre nello spazio nel cuore del Centro Storico l'indomani, venerdi 21 luglio, per la rassegna Alguer Comedy promossa da Fondazione Alghero, arriva Teo Teocoli, uno dei maestri della comicità italiana, che ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da showman tra cabaret e musica, senza tralasciare le mitiche imitazioni che lo hanno reso celebre al grande pubblico. Chiusura del fine settimana, domenica 23 luglio, dalle ore 21, sempre al Quarter, in grande stile con un appuntamento promosso dal Cedac che vede protagonista lo psichiatra, sociologo, saggista e opinionista italiano, volto noto della tv, Paolo Crepet, che, accompagnato al pianoforte da Marcello Mazzoni, proporrà lo spettacolo “Comizi d'amore, dialogo sentimentale”, ovvero una libera riflessione di Crepet sull’amore e le passioni umane contestualizzate nella nostra epoca. Un tema tra i più dibattuti e cari allo psichiatra-scrittore, che prenderà spunto anche dalle suggestioni musicali offerte da alcune opere di Antonio Vivaldi.

Maggiori dettagli sugli eventi e aggiornamenti sui canali di vendita su www.algheroturismo.it. Informazioni e biglietti presso Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292 (solo whatsapp). Orari di apertura: da lunedì a domenica: 18 – 21 - sabato: 10.30 – 13 | 18 – 21 - martedì: CHIUSO.