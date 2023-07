Travolta dalle onde, turista di 41 anni perde la vita a Is Arenas

Un’altra tragedia del mare. La donna si è allontanata dalla riva e non è riuscita a fare rientro

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata nerissima nell’Oristanese per un’ulteriore tragedia avvenuta in mare, oltre a quella di Tresnuraghes (LEGGI QUI).

Una turista straniera di 41 anni è morta annegata a Is Arenas, nel Comune di Narbolia. La tragedia è avvenuta poco prima delle 19. La donna, nonostante il forte vento di maestrale e le condizioni del mare, ha deciso di tuffarsi in acqua per rinfrescarsi. Si è allontanata dalla riva e a causa della corrente non è più riuscita a fare rientro. La donna è stata velocemente inghiottita dalle onde.

Alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia si sono subito tuffati in mare per soccorrerla, l'hanno raggiunta e trasportata a riva. Sul posto sono poi arrivati il 118 e la Capitaneria di porto. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la turista ma non c'è stato nulla da fare.