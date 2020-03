Lutzu: “Spostamenti tra comuni diversi solo per effettiva necessità”

Il primo cittadino: “Laddove non arrivano le norme deve arrivare in soccorso il buonsenso”

Di: Antonio Caria

“Evitare gli assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza tra le persone, rimanere a casa, ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile e limitatamente alle eccezioni previste dalle nuove norme. Questo è il principio a cui tutti ci dobbiamo attenere. E laddove non arrivano le norme deve arrivare in soccorso il buonsenso”.

Sono queste le parole pronunciate dal Sindaco di Oristano, Andrea Lutzu sugli spostamenti di cittadini di altri comuni per effettuare acquisti negli esercizi commerciali cittadini.

Secondo quanto scrive anche la Prefettura, “Corre l’obbligo di precisare che anche gli spostamenti da un comune ad un altro, giustificati da situazioni di necessità (ad esempio lo spostamento per l’acquisto di generi alimentari), dovranno essere limitate a situazioni caratterizzate dalla necessità e urgenza che non possano essere soddisfatte nel comune di residenza”.

“Non è il momento delle polemiche – ha concluso Lutzu -. Dobbiamo tutti fare appello al senso di responsabilità e rifarci alle regole di comportamento ormai note a tutti. In un momento di grande crisi come questo facciamo tutti uno sforzo per moderare i toni e collaboriamo tutti, amministratori e cittadini, per rispettare quelle regole e per aiutare le forze dell’ordine a compiere il loro lavoro, che mai come in questo momento è tanto prezioso quanto delicato”.