Rientrati i 40 sardi che attendevano l’imbarco da Bonifacio

Per loro è scattata subito la quarantena

Di: Antonio Caria

Sono rientrati in Sardegna i 40 sardi che attendevano il rientro nell'Isola sulle banchine del porto di Bonifacio.

Per loro, il presidente della Regione Christian Solinas ha disposto una corsa straordinaria su un traghetto. In base alle disposizioni, sono già stati messi in quarantena.