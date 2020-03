Emergenza Coronavirus. Gratis fino al 25 marzo i parcheggi blu di superficie

Il Comune: “Ridurre al minimo i disagi per la popolazione”

Di: Antonio Caria

Da lunedì 16 sino a mercoledì 25 marzo, i parcheggi blu di superficie, a Sassari, saranno gratuiti. Ciò grazie a un accordo siglato tra il Sindaco Nanni Campus e la Saba, società che gestisce i parcheggi.

Una decisione presa per l’emergenza Coronavirus. “Si tratta di un modo per consentire a chi abita in strade dove esistono i parcheggi a pagamento di poter lasciare ferme le auto, restare a casa e limitare il più possibile gli spostamenti a quelli realmente essenziali”, fanno sapere da Palazzo Ducale.

“Alla base dell'accordo – ribadiscono dal Comune –, la volontà e l'impegno di tutti per mettere in campo ogni azione utile a contrastare l'emergenza e a ridurre al minimo i disagi per la popolazione”.