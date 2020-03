Coronavirus, sulla spiaggia di Cala Trana nonostante le restrizioni: il video messaggio della donna è virale. VIDEO

Un video finito sulle chatt che in queste ore sta provocando parecchia indignazione sul web

Di: Alessandro Congia

"Visto che non si può lavorare, non si può andare al bar, non si può andare al ristorante, non si può andare al cinema, non si può manco passeggiare perché ti guardano tutti storti se non metti su maschera, scafandro e quant'altro, anche se stai lontano cinquanta chilometri, allora noi abbiamo pensato di venire qua, in questa spiaggia affollatissima - dice ironica e con l'accento del nord Italia - Siamo venuti qua per mangiare, almeno stiamo al sole: io penso che qua i virus non si propaghino".

La notizia – riportata dall’Ansa Sardegna – mette in risalto il comportamento non proprio corretto della donna che, nel videomessaggio che sta circolando nelle chatt di migliaia di persone e sui social, mostra una spiaggia (Cala Trana, a Palau, località turistica del nord dell'Isola), praticamente deserta. Ma, come mostra il video, sull’arenile ci sono anche alcune persone sedute davanti a quello spettacolo di panorama mozzafiato davanti al mare.

Su facebook però una valanga di commenti contro il comportamento non proprio corretto di chi invece dovrebbe rispettare le restrizioni imposte dal Decreto in materia di Coronavirus.

VIDEO