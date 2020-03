Coronavirus e droga. Escono di casa senza autorizzazione e vengono sorpresi a fumare canne

I giovani sono stati denunciati per non aver rispettato il Dpcm anti covid-19 e segnalati in prefettura.

Di: Redazione Sardegna Live

Non hanno rispettato i dispositivi anti Covid-19 e li hanno pizzicati in giro mentre ascoltavano musica a tutto volume e fumavano canne.

Il blitz è stato messo a segno dagli agenti del commissariato di polizia di Tortolì. Ieri pomeriggio gli agenti, durante un giro di perlustrazione del territorio, hanno notato un’auto nel piazzale degli Scogli Rossi ad Arbatax, dalla quale proveniva musica ad alto volume. All’interno del mezzo c’erano alcuni giovani che hanno cercato di giustificare il fatto di essere fuori casa con motivazioni inverosimili.

I poliziotti hanno provveduto anche alla perquisizione della macchina e dei ragazzi e hanno trovato alcuni grammi di marijuana, mezzo grammo di oppiacei e un blister di metadone. I giovani sono stati denunciati per non aver rispettato il Dpcm anti covid-19 e segnalati in prefettura.