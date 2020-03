Coronavirus. Vanno in giro senza un valido motivo: Quattro denunce in tre paesi ogliastrini

Tra i denunciati ci sono anche due minorenni

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Jerzu per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono quattro le persone denunciate perché non hanno rispettato le disposizioni dettate dal Dpcm che obbliga i cittadini a stare a casa a meno che non abbiano un valido motivo legato al lavoro o a problemi di salute.

Un 48enne di Gairo è stato pizzicato in giro per il paese a bordo della sua auto. Un uomo di 35 anni, originario di Parma, è stato sorpreso invece mentre girovagava per Sarrala, marina di Tertenia. Gli altri due invece sono due minorenni che giravano per il paese in sella a un ciclomotore. I ragazzi sono stati affidati ai genitori ai quali è stata sottolineata l’importanza del rispetto della nuova normativa specifica.

Proseguono i controlli promossi dal Comando Provinciale di Nuoro nella speranza che le finalità preventive vengano perseguite senza l’esigenza di ulteriori provvedimenti sanzionatori, ribadendo di non uscire di casa se non strettamente necessario.