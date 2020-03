Coldiretti Nuoro Ogliastra. A domicilio i prodotti a chilometro 0

L’iniziativa è promossa insieme al Comune

Di: Antonio Caria

Lodevole iniziativa di Coldiretti Nuoro Ogliastra e del Comune di Nuoro per venire incontro alle esigenze degli anziani, o comunque delle persone più vulnerabili, in questo momento caratterizzato dall’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa, inserita all’interno della campagna #AttiviSolidali, prevede la consegna, Da parte delle Associazioni e dei volontari della città, di prodotti a chilometro 0 direttamente a domicilio.

“È un momento di difficoltà per tutti in cui ci dobbiamo sostenere reciprocamente – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis –. Con questa iniziativa della consegna a domicilio vogliamo garantire a tutti, nel rispetto di tutte le prescrizioni del governo, i prodotti a km0, di stagione dei nostri produttori in particolare alle persone più deboli e vulnerabili”. Il servizio si terrà il martedì e il sabato contemporaneamente allo svolgimento dei due appuntamenti settimanali del mercato di Campagna Amica che si terranno per l’occasione in piazza Vittorio Emanuele dalle 8.30 alle 13.

Gli ordini si possono fare dalle 8.30 alle 9.30 del martedì e sabato contattando il numero di telefono 0784.216977 e saranno consegnati dalle 11.00 alle 13.00 degli stessi giorni.

“I mercati sono aperti per garantire i prodotti locali delle aziende agricole ai cittadini – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra –, e si svolgeranno seguendo le indicazioni che arrivano dal Governo. Abbiamo anche delle linee guida interne per svolgerli al meglio. Oltre a tutti gli accorgimenti del caso per contingentare gli ingressi e rispettare le distanze, ci saranno anche diverse locandine e rool-up per informare i cittadini. E’ fondamentale la collaborazione di tutti e l’aiuto reciproco”.