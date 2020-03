Massimo D’Agostino: “Come mai non siamo in grado di disporre di mascherine, guanti, camici, disinfettanti e tamponi?

Il primo cittadino: “Lo vogliamo capire che bisogna prendere decisioni straordinarie?”

Di: Antonio Caria

“Non voglio fare polemiche, non voglio creare malumori ma sono discretamente incazzato. Ma è davvero possibile che, dopo che stiamo mesi a discutere di Coronavirus, la 7' o l'8' potenza mondiale non sia in grado di disporre di un cavolo di mascherina per proteggere i suoi cittadini?? O di guanti?? O di camici , disinfettanti e altri dispositivi di protezione?? E niente tamponi???”

Inizia così un duro sfogo del Sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, che chiede maggiore tutela e protezione per i cittadini nella lotta contro il Covd-19.

“Ma dove vogliamo andare?? – rimarca il primo cittadino -. Possibile che davvero non ci sia la possibilità di fare in modo che 10 o 20 o 100 fabbriche producano in serie e in quantitativi adeguati questi dispositivi?”

“Lo vogliamo capire – conclude – che bisogna prendere decisioni straordinarie?? Lo vogliamo capire che siamo in guerra?? Ma come ci proteggiamo da questo virus?? Lo prendiamo a schiaffi??”