Incidente sulla SS 554, sette veicoli coinvolti

Due i feriti in codice rosso, uno in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Lice

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, lungo la S.S. 554, al km 1. Nello schianto sono rimasti coinvolti ben sette veicoli.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, per quanto di competenza, e diverse ambulanze che hanno soccorso due feriti, un uomo e una donna, trasportati in ospedale in codice rosso e una terza persona in codice giallo.

I feriti sono stati trasportati tutti a Cagliari, rispettivamente al Brotzu, al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato.