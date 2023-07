Villagrande Strisaili. Furti aggravati e detenzioni di armi e munizioni, denunciati

Dopo le indagini dei carabinieri su almeno 16 episodi

Di: Redazione Sardegna Live

Tre uomini di Villagrande Strisaili sono stati denunciati con l'accusa di furto aggravato e detenzione illegale di munizioni, nell'ambito di un'indagine dei carabinieri su almeno 16 episodi tra furti, rapina e minacce con le armi.

Durante i controlli dei militari della stazione di Villagrande Strisaili, delle Squadriglie Anticrimine di Arzana e Lanusei coordinate dal Nucleo Operativo e con il supporto dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta ed i cinofili, a seguito di un'attività d'indagine fatta di osservazioni, appostamenti, accertamenti tecnici, visione delle telecamere ed incroci di numerose denunce e avvenimenti, sono stati sequestrati 4 fucili e una pistola, tutti legalmente detenute ma per i quali non venivano rispettate le normative relative alla sicura detenzione, nonché munizioni per pistola e fucile, illegalmente detenute.

Inoltre, sono stati rinvenuti gli smerigli utilizzati per alcuni furti, un quadro luci professionale di livello industriale, circa 80 cavi della centrale elettrica di Villagrande e della guaina isolante.