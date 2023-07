“Hai toccato mia moglie, pezzo di m..”: rissa shock in spiaggia a La Maddalena

“Particolare maleducazione da parte di turisti stranieri” ha detto il gestore di uno stabilimento balneare

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Rissa shock a La Maddalena, tra un calcio e cazzotti da parte di un residente a uno straniero (secondo alcuni testimoni e quanto riportano le testate, un francese), conditi da vari insulti da parte dei bagnanti.

L'Unione Sarda, che ha ricostruito l’accaduto, ha spiegato che i bagnanti hanno iniziato ad agitarsi quando hanno notato un gommone che si avvicinava con il motore acceso alla spiaggia. Stando alle testimonianze, i membri dell’equipaggio dovevano recuperare una donna e alcuni bambini a terra, per riportarli sulla notevole e lussuosa imbarcazione, ma si trattava di una manovra non consentita.

Dalla riva qualcuno ha cercato di farlo capire a chi era sul gommone, ma senza risultati. Il gommone proseguiva imperterrito verso la spiaggia. I bagnanti locali, una volta che il gommone si è fermato, si sono infuriati con chi è sceso dal mezzo. Uno degli stranieri ha spintonato una donna, e il cui marito ha immediatamente rifilato un calcio. E da lì è nata una rissa, con l'intervento degli altri presenti. “Hai toccato mia moglie, pezzo di m...”, ha gridato per ben due volte il maddalenino.

I turisti si sono allontanati tra gli insulti dei residenti. “Purtroppo devo registrare una particolare maleducazione da parte di turisti stranieri – ha detto, come riporta Leggo, Francesco Vittiello, che gestisce lo stabilimento balneare al Relitto - Troppo spesso inglesi, tedeschi e francesi arrivano nel nostro mare e non hanno rispetto delle regole. Monitorare quasi 200 chilometri di costa alla Maddalena non è facile”.