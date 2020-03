Università di Cagliari. Dal 18 marzo le lezioni saranno online

Del Zompo: “Assicurare agli studenti il proseguimento delle attività didattiche”

Di: Antonio Caria

Da mercoledì 18 marzo le lezioni dell’Università di Cagliari saranno online. Ad annunciarlo è stata la stessa Rettrice Maria Del Zompo: “L’Ateneo ha deciso di intensificare gli sforzi per assicurare ai propri studenti il proseguimento delle attività didattiche e il raggiungimento degli adempimenti formativi”.

Sono già operativi e on line per gli iscritti ai corsi in presenza i corrispondenti corsi di laurea che finora erano fruibili in modalità e-learning: Scienze della Comunicazione, Economia e Gestione Aziendale, Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, Beni Culturali, Amministrazione e Organizzazione.

Gli insegnamenti verranno erogati tramite Virtual Classroom. Si partirà dalla Facoltà di Scienze e di Biologia e Farmacia, per poi proseguire con quelle Ingegneria e Architettura, Scienze Economiche, Giuridiche, Politiche, per concludersi con Medicina e Studi Umanistici.

“Con questo fine – aggiunge la Del Zompo ,– l’Ateneo in tutte le sue componenti (personale docente, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) sta svolgendo uno sforzo ideativo e organizzativo straordinario per assicurare lo svolgimento della didattica e la continuità della formazione nei diversi ordini e livelli della propria offerta. Un apprezzamento va rivolto anche ai rappresentanti degli studenti, impegnati sia a collaborare nella ricerca di soluzioni sia nell’informare i colleghi”.

Per gli esami di profitto e di laurea, l’Ateneo sta valutando, di concerto con gli altri atenei italiani, le modalità telematiche che non lascino dubbi sul valore legale degli esiti conseguiti.

“Nel caso in cui vengano mantenute le date fissate per le sessioni di laurea di aprile, – fanno sapere dall’ateneo cagliaritano – sarà prevista una proroga per gli adempimenti necessari, compatibile con i tempi tecnici legati alla conclusione amministrativa della carriera dello studente ai fini dell’ammissione alla prova finale. D’altro canto, in caso di slittamento della sessione delle lauree di aprile, sarà previsto un adeguamento delle scadenze correlate. In ogni caso non saranno previste tasse aggiuntive”.