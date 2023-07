Domenica di fuoco in Sardegna: 14 incendi, paura a Siamanna e Iglesias

In azione gli elicotteri del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 14 incendi occorsi sul territorio regionale, in due casi si è reso necessario per la soppressione delle fiamme l'intervento aereo del Corpo forestale.

Allarme a Siamanna, in località “Nuraghe Concu”. Per lo spegnimento del rogo sono intervenuti i forestali di Villaurbana e del Nucleo GAUF di Oristano, coadiuvati dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base regionale di Fenosu. Sono intervenute inoltre due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villaurbana e Siapiccia, una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano e una squadra di volontari dell'associazione di Oristano Soc.Sard.Centrale. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di seminativi, eucalipteti e oliveto.

Incendio anche a Iglesias, in località “Vergine Maria”. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Iglesias, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Marganai e Pula. Sono intervenute poi una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Iglesias Casa Serena e due squadre di volontari delle associazioni di Soccorso Iglesias. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di macchia mediterranea e sughere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:00. L'incendio, originato nei pressi di una linea elettrica aerea di Alta Tensione di proprietà IGEA, ha causato il distacco automatico della stessa, allo stato attuale risultante ancora fuori uso.