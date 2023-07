Caldo, oggi bollino rosso in 16 città fra cui Cagliari

Il capoluogo è fra le città più a rischio in Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi sono 16 le città da bollino rosso per il caldo, sulle 27 considerate nel Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute; quelle in arancio sono nove e due quelle in giallo, mentre è del tutto scomparso il verde dopo che anche Torino è passata al giallo.

Delle 16 città da bollino rosso, la maggior parte si trovano nel Lazio con Roma, Civitavecchia, Latina Frosinone, Rieti e Viterbo; in Sicilia il livella massimo di allerta per il caldo è segnalato a Catania, Palermo e Messina.

Le altre città più a rischio per il caldo sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Perugia e Pescara. Sono invece da bollino arancione Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona. In giallo soltanto Napoli e Torino. Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. "Queste condizioni climatiche - si rileva - possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".