Caldo torrido al Sud, temperature alte per tutto luglio

L'anticiclone africano potrebbe continuare a stazionare sulle regioni meridionali

Di: Redazione Sardegna Live

Il caldo torrido portato da questa terza ondata dell'estate 2023 potrebbe proseguire per tutto luglio a Sud. Sebbene le previsioni a lungo termine siano sempre accompagnate da una grande incertezza, i meteorologi stanno osservando una situazione nella quale è molto probabile che l'anticiclone africano continui a stazionare sulle regioni meridionali.

Le temperature potrebbero ridursi leggermente al Centro, ma restando comunque superiori alla media, mentre è probabile che al Nord rientrino nelle medie stagionali. Per quanto riguarda l'anticiclone africano "si è venuta a determinare una situazione di blocco, che tende a non mutare nel medio-breve periodo", dice all'ANSA il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, nell'intervista resa possibile grazie alla disponibilità dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

"E' probabile che nelle prossime settimane al Centro-Sud ci sia una persistenza dell'ondata da calore fino alla fine del mese, anche se con valori che tenderanno ad attenuarsi", ha aggiunto Guidi.

A Nord l'attuale ondata di calore potrebbe cominciare ad attenuarsi fra giovedì e venerdì, salutata da qualche temporale; al Centro le temperature cominceranno ad abbassarsi fra venerdì e sabato, pur restando comunque sopra la media stagionale. Al momento, ha osservato ancora Guidi, "sul breve periodo non si vedono nuove intensificazioni, non sembra che ci sia una ripresa" e "soprattutto fra la fine di luglio e l'inizio di agosto si prevedono situazioni rinfrescanti": La situazione potrebbe cambiare dopo ferragosto, quando potrebbe verificarsi "una tendenza verso un picco". Questo però, precisa Guidi, "non vuol dire affatto che non farà caldo lungo tutto il periodo, in quanto le temperature continueranno a essere leggermente superiori alla media stagionale".