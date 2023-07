Scontro fra due auto a Pula, una si ribalta

I Vigili del fuoco estraggono un passeggero dalle lamiere

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti su un incidente stradale avvenuto al km 7 della Sp 71, dove per cause ancora da accertare sono entrate in collisione due auto. Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento stagionale di Pula.

Gli uomini del 115 arrivati sul posto hanno messo in sicurezza lo scenario aprendo un passaggio tra la vegetazione con le motoseghe per raggiungere una delle due vetture ribaltatasi fuori strada. Una volta aperto un varco tra le lamiere con cesoie e divaricatore, hanno potuto estrarre dalle lamiere un passeggero rimasto incastrato dentro l'abitacolo per affidarlo alle cure del personale sanitario accorso. Gli altri due occupanti del mezzo erano già fuoriusciti autonomamente.

I passeggeri dell’altra vettura, cinque persone fra cui tre minori, non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza.