Schianto nella notte a Cagliari: un ferito grave

L'incidente lungo la SS 195 Var in direzione Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente stradale poco prima delle 3 di questa notte sulla S.S. 195 Var al km 5 in direzione Cagliari.

Per cause in fase di accertamento, una Citroen C3 e una Volkswagen Tiguan si sono scontrate frontalmente. Il conducente della Tiguan, un 33enne residente a Monserrato, è rimasto illeso mentre il conducente della C3, classe 1971, residente in un comune dell'hinterland, a seguito dell'impatto è stato sbalzato fuori dell'abitacolo riportando gravissime lesioni.

Quest'ultimo, soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Brotzu, si trova in gravissime condizioni in prognosi riservata. I rilievi sono stati eseguiti dal personale della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari, che si sta occupando di ricostruire la dinamica del sinistro.