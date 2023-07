Auto si ribalta a Castiadas: quattro feriti

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco alle 22:30 circa di ieri, sabato 15 luglio, sulla Strada provinciale 18, nel territorio di Castiadas.

Si era infatti verificato un incidente stradale poiché, per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sono quattro gli occupanti del veicolo soccorsi dal personale del 118 feriti fortunatamente in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.