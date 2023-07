Serrenti. Fermato in auto con 2 grammi di marijuana, in casa ne nascondeva altri 300

L'uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Fermato dai carabinieri a Serrenti, un 49enne impiegato è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nell'auto. I carabinieri di Villasor e Serrenti, insieme ai militari del Norm di Sanluri, hanno arrestato l'uomo dopo averlo perquisito in via Cagliari. Secondo quanto riferito, all'interno della sua auto sono stati inizialmente rinvenuti due grammi di marijuana contenuti in un involucro di cellophane.

A quel punto i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell'abitazione dell'uomo e, nel corso di tali operazioni hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana conservata in buste e contenitori di plastica. Le operazioni sono state poi estese ad un terreno coltivato a frutteto di proprietà 49enne, situato a Villacidro in località Villa Scema, dove tuttavia non è stato rinvenuto nulla di interessante.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e verrà custodita presso la caserma di Villasor in attesa del deposito presso l'ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari. L'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.