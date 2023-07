Ollolai. Cerimonia di benvenuto alla delegazione della Repubblica del Kenya

La presenza delle alte cariche del Kenya al Palio è dovuta a un gemellaggio tra Lamu e

Di: Redazione Sardegna Live

Tra pochissime ore si terrà la 20^ edizione del Palio degli Asinelli a Ollolai. Per questo attesissimo evento il comune di Ollolai è stato lieto di accogliere l’ambasciatore consolata in Italia Nkata Maina, e il Governatore di Lamu (l'isola dell'arcipelago omonimo del Kenya nell'Africa orientale) Siti Mohamed Bwandumia.

La presenza delle alte cariche del Kenya al Palio è dovuta a un gemellaggio tra Lamu e Ollolai, nata dalle molte similitudini tra il Paese e la Sardegna, tra cui la più importante: la presenza degli asini. Il governatore ha infatti raccontato: “Per millenni, l'asino è stato determinante nell'aiutare lo sviluppo dell'agricoltura, i trasporti e i viaggi. È stato insomma fondamentale per la costruzione di un'economia autosufficiente. Ad oggi utilizziamo gli asini per il trasporto nell'isola di Lamu per preservare e conservare il fragile ecosistema. Quando sono stato informato delle corse degli asini a Ollolai, ho sentito il bisogno della nostra collaborazione e dell'apprendimento reciproco delle nostre somiglianze culturali e della celebrazione della vostra cultura e della nostra cultura attraverso il turismo culturale.”

Il primo cittadino di Ollolai, Francesco Columbu, con il presidente della Pro Loco Ollolai, Alessandro Daga, e il presidente dell’Associazione Palio degli Asinelli Pier Paolo Soro, hanno accolto le alte cariche e sono stati lieti di accogliere la proposta del Governatore Bwandumia, quale: “Vorrei che stabilissimo un protocollo d'intesa tra la Sardegna e l'isola di Lamu sul turismo culturale, l'agroalimentare e altri settori di reciproco interesse. Attendo con impazienza la nostra stretta collaborazione ed è mio piacere estendere il mio invito a tutti voi nell’unirvi alla 21esima edizione di quest'anno del Festival Culturale di Lamu a novembre 2023.”