Tragedia a Quartu. Ciclista cade a Cala Regina e muore

Forse stroncato da un infarto provocato dal caldo

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia questa mattina a Quartu, sulla strada di Cala Regina, dove un ciclista è caduto a terra perdendo la vita, forse stroncato da un infarto dovuto al grande caldo di questi giorni. La vittima è Andrea Sechi, 48enne di Uta.

L'uomo è stato soccorso dai compagni che erano usciti insieme a lui per un giro in bici. Sono stati proprio loro a chiedere aiuto. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.