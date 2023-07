Elmas. "Fermi sull'aereo ITA dalle 7 con 40 gradi all'interno e senza aria condizionata"

La denuncia dell'avvocato Piscitelli: "Disagio pazzesco, la Sardegna sempre più penalizzata"

Di: Redazione Sardegna Live

"Dalle 7 sull'aereo fermi con 40 °C all'interno e senza aria condizionata sul volo ITA Cagliari-Roma che doveva decollare alle 7,20". La segnalazione è arrivata a Sardegna Live attorno alle 8.30 dall'avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna.

"Disagio pazzesco - aggiunge Piscitelli -. Sono con il direttore dell'istituto Petrarca di Cagliari ed a Roma c'è un autista che sta aspettando il nostro arrivo per accompagnarci a Tivoli dove abbiamo una importante riunione internazionale".

"La Sardegna sempre più penalizzata - continua lo sfogo -, mancano voli, mancano aerei sostitutivi, mancano posti per la continuità e si cerca di mantenere in piedi compagnie aeree collassate come ITA. Stiamo decollano con oltre un'ora di ritardo e la gente è esausta! A questo aggiungiamo che tra un'ora inizia lo sciopero aereo ed il caos check-in. Arrivo previsto a Roma 9,30, un trenino a vapore".