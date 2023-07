Ambasciatrice del Kenia e Governatore dell'Isola di Lamu al Palio degli asinelli di Ollolai

La presenza delle alte cariche del Kenia al Palio è dovuta a un gemellaggio tra Lamu e Ollolai

Di: Arianna Zedda

Prende il via il Palio degli asinelli di Ollolai , la tradizionale manifestazione che porta in piazza asini e palafrenieri per sfidarsi in una caratteristica corsa, ma quest'anno c'è una novità: all'evento saranno presenti l'ambasciatrice della Repubblica del Kenia in Italia e domani, per lo spettacolo principale dell'evento, anche il Governatore di Lamu, l'isola dell'arcipelago omonimo del Kenia nell'Africa orientale.

" Un saluto particolare a sua Eccellenza l'ambasciatrice del Kenia Signora Consolata Nata Maina e al signor Siti Mohamed Bwuandumia, responsabile delle relazioni esterne della delegazione" , è stato il benvenuto del Sindaco del comune barbaricino agli ospiti, ricordando poi il " momento di lutto " e cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di Tino Mazzette ".

La presenza delle alte cariche del Kenia al Palio è dovuta a un gemellaggio tra Lamu e Ollolai , nata dalle molte similitudini tra il Paese e la Sardegna, tra cui la più importante è la presenza degli asini .

Nell'isola di Lamu infatti l'unico mezzo di trasporto è questo animale e anche da noi l'asino sardo era ed è ancora molto usato.

Così, da un contatto con la pro loco di Ollolai, è nata una partnership che ha l'obiettivo di valorizzare l'asino come mezzo di trasporto, nell'agricoltura, ma soprattutto l'importanza dell'animale prima ancora della tecnologia.