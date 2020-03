Coronavirus. Associazioni al lavoro per assistere gli anziani

Conoci, Montis e Salaris: “Siamo sicuri che tutto andrà bene”

Di: Antonio Caria

C’è apprensione per i numerosi anziani che in questo periodo devono fronteggiare varie problematiche legate alla diffusione del Coronavirus.

La Protezione civile di Alghero e le Associazioni di volontariato sono impegnate per essere pronta, in caso di necessità. Per loro saranno attivati i numeri ai quali segnalare le emergenze, mentre il settore qualità della vita sta attivando i contatti diretti con le assistenti sociali per tutte le informazioni inerenti il servizio.

A loro è andato il plauso del Sindaco Mario Conoci e degli assessori Andrea Montis e Maria Grazia Salaris. “Un sentito ringraziamento per il lavoro e per il grande spirito di altruismo da cui son mosse. Siamo sicuri che tutto andrà bene”, queste le loro parole.