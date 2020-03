Coronavirus. In Sardegna si vola solo su Cagliari sino al 25 marzo

Stop ai collegamenti su Alghero, Olbia dopo il restyling ancora non riapre

Di: Redazione Sardegna Live

Chiusi gli scali del nord Sardegna, Cagliari resta l'unico aeroporto aperto nell'Isola sino al 25 marzo. Dopo che la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto per razionalizzare il servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, sono scattate le cancellazioni dei voli ad Alghero.

Nessuno aereo in partenza e nessuno in arrivo previsto per oggi, secondo il tabulato in tempo reale della Sogeaal. Solo un volo cancellato, invece a Cagliari, quello Alitalia in partenza per Roma delle 19.30. Discorso a parte, invece, per Olbia che avrebbe dovuto riaprire i battenti sabato 14 dopo il restyling della pista di atterraggio e le prove di questi giorni.

Già cancellata l'ultima parte dell'iniziativa Flight Club, una serie di eventi per tenere aperta l'aerostazione nei 45 giorni di stop per i lavori, l'emergenza coronavirus fa slittare anche la riapertura dello scalo.

Il decreto arriva nel giorno stesso nel quale la Regione Sardegna ha aggiudicato, con una procedura d'urgenza, i collegamenti in continuità territoriale ad Alitalia per volare tra Olbia e i due scali di Roma e Milano, a partire dal 17 aprile.