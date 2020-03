Bombola cade dal camion e colpisce un 57enne: è grave

Un bruttissimo incidente avvenuto in via San Gemiliano

Di: Alessandro Congia

Un bruttissimo incidente, quello avvenuto questa sera, in via San Gemiliano, dove è rimasto ferito gravemente un 57enne di Sestu, Mario Deplano: secondo una prima ricostruzione dell’episodio, pare che la vittima sia stata colpita da una bombola di gas caduta accidentalmente da un camion in movimento.

L’uomo è stato soccorso e accompagnato dal 118 in ospedale, al Brotzu, con assegnato codice rosso: sul luogo dell’incidente hanno operato gli agenti della Polizia Municipale (insieme agli agenti della Compagnia Barracellare, coordinati dal comandante Antonio Fadda, giunti per primi a dare assistenza al ferito) e la Radiomobile Carabinieri Quartu.