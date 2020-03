Scoperta shock, 3 cani morti avvolti in un telo e abbandonati in campagna

Le povere bestiole si trovano nella zona periferica di Su Scardeddu, adiacente via Vittorio Veneto

Di: Alessandro Congia

La scena a cui ci si trova davanti agli occhi è davvero orrenda, tre cani morti in avanzato stato di decomposizione, sono stati abbandonati da ignoti in campagna, in località Su Scardeddu, poco distante da via Vittorio Veneto, a Sestu.

Non si spiega del motivo di quelle tre povere bestiole, avvolte in un telo di plastica, buttate in mezzo alla campagna: si tratta di un atto ancora tutto da interpretare, infatti potrebbe trattarsi di un semplice abbandono dei propri cani, forse già morti o in seguito ad avvelenamento, ma già essersi disfatti in questo modo è già grave. Sull’episodio sono già a conoscenza gli uomini della Compagnia Barracellare, coordinati dal Comandante Antonio Fadda, i quali si stanno già occupando delle operazioni di recupero tramite le autorità sanitarie competenti.

Intanto, quelle strade che conducono ai terreni e al vicinissimo impianto di potabilizzazione (tra Su Pezzu Mannu e la piana di San Lorenzo), sono già stracolme di rifiuti di ogni genere, tra cui copertoni usati, paraurti, pezzi e ricambi d’auto oltre che di macerie e residui di macerie.