Sassari. Ruba una confezione di profumo e fugge, un uomo in manette

Il colpo in via Amendola. Presunto autore fermato dalla Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia locale ha accompagnato presso il carcere di Bancali l’uomo che nei giorni scorsi avrebbe compiuto una rapina in via Amendola. Secondo quanto ricostruito, in pieno giorno, dopo essersi impossessato di una costosa confezione di profumo in vendita, aveva strattonato la commessa di un negozio per riuscire a fuggire. Il responsabile, raggiunta l’uscita dell'attività, si era trovato di fronte un cliente che aveva aggredito violentemente, tanto da farlo cadere pesantemente a terra causandogli lesioni alla testa e a un braccio. Infine, raggiunto dal titolare dell’attività commerciale, per portare a compimento la rapina, aveva minacciato l’esercente con una siringa prima di scappare.

La Polizia locale, intervenuta pochi minuti dopo, ha immediatamente avviato le indagini e grazie alle prove raccolte, alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, alle testimonianze acquisite, avrebbe identificato il responsabile del reato, un 27enne conosciuto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Il Gip del Tribunale di Sassari, su richiesta del pm, ha disposto l’arresto dell’uomo che è stato raggiunto nella propria abitazione e trasferito dagli agenti della Polizia Locale nel carcere di Bancali.