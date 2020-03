"Col sacrificio di tutti, tutto andrà bene", il video di sensibilizzazione di alcuni giovani sardi

Così un gruppo di amici del Sassarese illustra le norme da seguire per prevenire il contagio dal coronavirus

Di: Redazione Sardegna Live

"Uniti ma distanti". E' lo slogan di un progetto spontaneo di sensibilizzazione nella lotta al coronavirus portato avanti da alcuni giovani del Sassarese.

Il videoclip in copertina, realizzato da alcuni amici, illustra in maniera chiara ed efficace alcune semplici ma non banali regole da seguire per prevenire i contagi. Non toccare occhi e bocca con le mani, mantenere le distanze di sicurezza nei luoghi pubblici, non condividere il medesimo bicchiere con altre persone sono solo alcuni dei punti da seguire.

Così i tre amici hanno proposto una serie di scene relative a quanto indicato dal nuovo decreto del Governo, alle indicazioni date dai medici e condividendo le conoscenze acquisite in ambito accademico e lavorativo. "Con il sacrificio di tutti, a partire da noi giovani, andrà tutto bene", spiegano Pierpaolo Saba di Ozieri (laureando in Medicina e Chirurgia), Giuseppe Canu di Pattada (laureato in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro) e Federico Mulas di Sassari (studente in Medicina e Chirurgia).