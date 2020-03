Circolo troppo affollato, denunciato il titolare

Chiuso anche il locale

Di: Antonio Caria

Non si fermano i controlli, e le conseguenti denunce, della Polizia locale di Sassari per il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus. In tarda serata, gli agenti, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti in un circolo della città che, riferiscono, ospitava una decina di clienti.

Per il titolare è scattata la denuncia, mentre il locale è stato subito sgomberato e fatto chiudere. I controlli hanno riguardato anche i conducenti dei veicoli e le persone che si spostavano a piedi lungo le strade del territorio comunale, ma non è stata riscontrata nessuna violazione.