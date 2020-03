Coronavirus, Paolo Truzzu chiude parchi e mercatini: “State in casa, uscite solo per reale necessità”. VIDEO

L’invito del primo cittadino di Cagliari: “I controlli saranno a tappeto, non si scherza sulla salute dei cittadini, mi raccomando siate responsabili”

Di: Alessandro Congia

Un video che stigmatizza chiunque a comportamenti scorretti ed irresponsabili, soprattutto perché in ballo c’è la salute di chiunque. Il sindaco Paolo Truzzu, in questo video, riassume ancora una volta l’importanza dell’osservare le regole fondamentali per combattere la diffusione del Coronavirus.

Chiusi parchi e mercatini all’aperto, Truzzu è categorico: "Chiunque sarà fermato dalle forze dell’ordine senza giustificare con validi motivi reali ed urgenti la propria presenza in strada e in giro, sarà multato pesantemente e si rischiano anche conseguenze penali".

Guardate il VIDEO