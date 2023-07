Dardust e Daddy G., show ad Alghero il 19 agosto

Evento-omaggio alla città, l'ingresso ad entrambi gli appuntamenti è gratuito

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Nuovo grande evento internazionale per l'estate algherese. Il cartellone #AlgheroExperience, predisposto dalla Fondazione Alghero e dall'Amministrazione comunale, insieme a numerosi partner, si arricchisce, nella data di sabato 19 agosto, di un evento speciale e unico di elevata qualità artistica, che punta anche al turismo estero e vede protagonisti due colonne portanti della musica contemporanea: Dardust e Daddy G (Massive Attack). L'evento si compone di due momenti: il primo sarà al tramonto, dalle 19.30, al Nuraghe Palmavera con lo show Piano solo-Right Hemisphere di Dardust, il secondo all'Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia, con uno spettacolo di grande respiro internazionale che combina il Duality tour di Dardust alle 22 con il dj set, dalla mezzanotte, di Daddy G, storica metà dei Massive Attack, creatore del famoso “Bristol sound”. Il Right Hemisphere è la parte irrazionale, emotiva e introspettiva di Duality: emisfero che l’artista ha voluto rinominare “il poeta”, figura che si contrappone a quella dell’”architetto”, che invece simboleggia il Left Hemisphere, ovvero la parte razionale del set in elettronico.

"Si tratta di un vero evento-omaggio alla città di Alghero - sottolinea il presidente della Fondazione Andrea Delogu - rivolto ai numerosi ospiti della Riviera del Corallo, ai turisti e per gli algheresi. Con l’obiettivo di far “vivere” l’Anfiteatro rendendolo sempre più location in grado di ospitare eventi artistici diversi, non solo musicali, e farlo diventare un luogo privilegiato di aggregazione per giovani e famiglie, anche sfruttando lo splendido parco urbano a pochi passi dal mare e dalla spiaggia". Un doppio show di grandissima caratura internazionale che farà ballare ed emozionare il pubblico di Alghero.

Dardust è Dario Faini, artista, producer pioniere della musica classica alternativa e pianista italiano tra i più influenti al mondo della nuova generazione. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022. Come autore e produttore vanta un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams. Dopo essersi esibito al Pala Olimpico di Torino in occasione della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest accompagnato da Benny Genassi e Sophie and The Giants è Maestro Concertatore della speciale 25esima edizione Notte della Taranta di Melpignano (LE) in Puglia, a cui partecipano, fra i tanti ospiti, anche l’internazionale Stromae. Nell’autunno del 2022 pubblica, sul mercato internazionale per Sony Masterworks e Artist First, “Duality” doppio album in cui separa le sue due anime, piano solo ed elettronica. A partire dalla primavera 2023 porta il suo Duality Tour nei principali teatri italiani e club europei per poi proseguire tutta l’estate.

Grant Marshall, a.k.a. Daddy G, è uno dei padri fondatori della "Bristol sound”, con sonorità che miscelano dub, reggae, funk, disco e hip hop. Ricordiamo i Massive Attack, Tricky, Portishead, Smith & MIghty: Uno stile che ha lasciato tracce nel mondo per più decenni, a cui si è molto ispirata ad esempio la scena dubstep. Daddy G nasce con i l Wild Bunch Sound System, da cui poi sono nati i Massive Attack. Insieme a Mushroom e 3-D, Daddy G è stato uno dei fondatori della band e voce principale. Nel 1980 era uno dei più giovani dj di Bristol, e nei suoi spettacoli si potevano ascoltare le novità disco e funk, punk americano, il primo rap d'importazione, accanto a soul e dub reggae. Quando venne fondato il Wild Bunch sound system, Daddy G era già una celebrità locale. I suoi dj set sono diventati leggendari non solo per le selezioni e le abilità tecniche nel mix, ma anche per la bravura col microfono. Nei periodi di pausa dei Massive, Daddy G continua a far ballare la gente nei migliori club in giro per il mondo, con un record box sempre aggiornato. Nel 2004 esce per la serie Dj Kicks ,la sua compilation, dove le sonorità che dominano sono il reggae e dub, ma anche soul e funk d'annata, deep house, fino al dubstep ed ovviamente con molta farina dal sacco Massive Attack fra classici e remix inediti.

L'evento è realizzato dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production. L'ingresso ad entrambi gli appuntamenti è gratuito. È richiesta la prenotazione per l'evento presso il Nuraghe Palmavera attraverso il portale www.eventbrite.it. Maggiori dettagli su www.algheroturismo.it.