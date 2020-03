Si terranno oggi pomeriggio i funerali della donna investita a Tortolì

Il conducente avrebbe dichiarato di essere stato abbagliato dal sole e non aver visto la donna.

Di: Redazione Sardegna Live

Si terranno oggi pomeriggio le esequie di Chiara Piras, la donna 48enne, investita e uccisa ieri mattina a Tortolì. Non verrà celebrata la messa e la funzione funebre, in cimitero, sarà riservata solo ed esclusivamente ai familiari più stretti, questo per rispettare le disposizioni anti Covid-19 dettate dal Dpcm.

La donna ieri mattina stata camminando, insieme alla cognata, in via Grazia Deledda a Tortolì, quando all’improvviso un’auto le è arrivata alle spalle investendola. Il giovane alla guida del mezzo è stato sottoposto ai controlli antidroga e ai test sull'abuso di alcol. Il conducente avrebbe dichiarato di essere stato abbagliato dal sole e non aver visto la donna.