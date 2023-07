Sanità, Orrù: “Paralisi amministrativa si traduce in gravi disservizi e mancate prestazioni”

L’ultima vicenda registrata è quella che riguarda i pazienti del Sirai di Carbonia e del CTO di Iglesias

Di: Redazione Sardegna Live

“Se qualcuno pensa che la paralisi che riguarda la gran parte degli apparati della Regione abbia conseguenze solo interne alle strutture si sbaglia di grosso! È una paralisi che esonda dagli uffici e a cascata si riverbera sulle strutture periferiche causando gravi disservizi per i cittadini e i pazienti che si vedono negate prestazioni fino al giorno prima garantite!”. È quanto afferma in una nota diffusa alla stampa è la consigliera regionale di Possibile dell’Alleanza rosso verde, Maria Laura Orrù.

L’ultima vicenda registrata è quella che riguarda i pazienti del Sirai di Carbonia e del CTO di Iglesias “stiamo parlando di pazienti con gravi patologie come i tumori che si vedono improvvisamente negati i prelievi di tessuto per gli esami istologici a causa della “mancata stipula di convenzioni con le altre ASL”.

La consigliera regionale di opposizione sottolinea che a scriverlo candidamente in una nota è la direttrice dell’ASL di Carbonia rivolgendosi alle strutture di degenza e ai servizi. “Vi pare normale che la ASL di Carbonia non abbia rinnovato per tempo la convenzione che regola le prestazioni di anatomia patologica con i presidi ospedalieri di Cagliari? Vi sembra sensato che i prelievi siamo sospesi fino alla sottoscrizione dell’accordo? Stiamo parlando di patologie che “corrono” e non aspettano i tempi di questa giunta nel caos e della paralisi dei suoi uffici. Stiamo preparando al riguardo un’interrogazione e mi auguro che si trovi al più presto una soluzione a questa situazione”, rincara Maria Laura Orrù.