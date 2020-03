Coronavirus, non si ferma nemmeno la Caritas diocesana: ecco tutte le attività svolte dai volontari

Dal servizio mensa per i poveri fino al centro d’ascolto. Don Marco Lai: ”Sempre in prima linea a disposizione di chi ha bisogno”

Di: Alessandro Congia

Continua l’impegno della Caritas diocesana a favore dei bisognosi, pur con piena responsabilità e prudenza, in ottemperanza a tutte le prescrizioni previste.

La Caritas diocesana, in sintonia con i decreti del Governo, con le indicazioni della Conferenza episcopale italiana e di quella sarda, sotto la guida dell’arcivescovo, in sinergia con i Comuni di riferimento e con le istituzioni governative e locali, porta avanti in questo momento di grande criticità per il Paese, i servizi essenziali per le persone più fragili e bisognose, nel massimo rispetto delle norme e con tutta la prudenza indispensabile per evitare inutili rischi.

«I servizi resteranno attivi fino a che sarà necessario e ne avremo capacità e possibilità – spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai - certi che ciò sarà un importante contributo al contenimento dell’epidemia. Il nostro operato è in linea con quanto stanno portando avanti le Caritas diocesane di tutto il Paese, nella consapevolezza dell’importanza di continuare a garantire i servizi miranti ad alleviare le ulteriori sofferenze, date dalle attuali difficoltà, di coloro che si trovano in situazioni di povertà, disagio e solitudine». Esprimiamo, continua, «vicinanza alle persone colpite da questa epidemia, ai loro familiari, e a tutti coloro che sono impegnati ad assisterli. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che continuano il loro impegno quotidiano, e invitiamo tutti all’unità spirituale e alla preghiera solidale».

Nello specifico, la Mensa Caritas di viale Sant’Ignazio garantirà il suo impegno quotidiano, nel rispetto di quanto richiesto dal Governo e dalle istituzioni locali; così come il Centro Cottura di Settimo San Pietro, continuerà a preparare e consegnare i pasti alle persone anziane, sole e alle famiglie in difficoltà;

Anche il Centro diocesano di assistenza continuerà a operare secondo i consueti turni e orari di apertura, per garantire la distribuzione di viveri alle famiglie bisognose; ancora il Centro di ascolto diocesano e il Centro di ascolto per stranieri Kepos continueranno a garantire l’ascolto telefonico ed eventuali colloqui di persona previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti nei luoghi di attesa, nel rispetto delle misure imposte dai provvedimenti governativi;

La parte delle Accoglienze diurne e notturne, ordinarie e straordinarie, manterranno le loro attività, pur con tutte le cautele del caso e le attenzioni igienico- sanitarie; anche lo Studio medico polispecialistico: nonostante la chiusura temporanea dello Studio, i medici volontari sono attivi per consulenze telefoniche e prescrizioni, visite urgenti e gestione di casi specifici, in raccordo con le strutture sanitarie.