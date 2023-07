Donazione del sangue: l’Avis Provinciale di Sassari organizza banchetti informativi nei centri commerciali e all'aeroporto

I volontari aiuteranno le persone a prenotare una donazione e saranno impegnati anche nella distribuzione di gadget

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno Elisa Marongiu e Giuseppe Pinna, volontari Avis del Servizio Civile Universale, a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di donare il sangue e il plasma. Per tutta l’estate, infatti, a rotazione, saranno presenti con un banchetto informativo nei centri commerciali Porte di Sassari e La Piazzetta e all’aeroporto di Alghero.

Un’iniziativa dell’Avis Provinciale che mira a far conoscere le tante attività, che ogni anno vengono organizzate per allargare la cerchia dei donatori, e a far capire che la necessità di donazioni è continua.

“Vogliamo far riflettere le persone sull’importanza di non aspettare le situazioni di emergenza per donare il sangue. Tutti ne possiamo avere bisogno in qualsiasi momento – afferma il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori -. Con il nostro banchetto informativo vogliamo avvicinarci ancor di più alle persone, cercare nuovi volontari, sciogliere eventuali dubbi o timori, spiegare che donare il sangue significa anche tutelare la propria salute e prevenire malattie”.

“Ricordo – sottolinea il presidente Dettori - che i donatori possono usufruire, gratuitamente, degli screening specialistici da noi organizzati, di sconti e agevolazioni, perché ‘donare per gli altri è fare bene a se stessi’, riprendendo lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione dell’Avis Regionale Sardegna”.

Il primo banchetto informativo sarà inaugurato lunedì 17 luglio al centro commerciale Porte di Sassari, dove resterà fino a venerdì 28 luglio, escluso sabato e domenica, dalle ore 9 alle 14.

Si sposterà poi all’aeroporto di Alghero dal 31 luglio al 4 agosto e dal 7 all'11 agosto e a settembre al centro commerciale La Piazzetta.